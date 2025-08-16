Трамп запросив лідерів Європи на зустріч з Зеленським, - ЗМІ

Після саміту на Алясці, де Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним, Трамп несподівано для України та Європи змінив свою позицію. Тепер він підтримує план примирення шляхом передачі Росії неокупованих районів українського Донбасу.

"Трамп обговорить цей план з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок у Білому домі, а європейських лідерів запрошено приєднатися", - зазначає видання із посиланням на власні джерела.

Водночас видання зазначає, що європейські лідери та Зеленський рішуче виступають проти такої ініціативи Трампа. По-перше, ці території містять важливі ресурси, а також добре укріплені.

По-друге, українські чиновники заявляють, що угода з Росією не може передбачати згоду Києва відмовитися від будь-якої своєї суверенної території, оскільки це порушить Конституцію.