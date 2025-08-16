Трамп пригласил лидеров Европы на встречу с Зеленским, - СМИ

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров стран Европы присоединиться к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
После саммита на Аляске, где Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, Трамп неожиданно для Украины и Европы изменил свою позицию. Теперь он поддерживает план примирения путем передачи России неоккупированных районов украинского Донбасса.
"Трамп обсудит этот план с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Белом доме, а европейские лидеры приглашены присоединиться", - отмечает издание со ссылкой на собственные источники.
В то же время издание отмечает, что европейские лидеры и Зеленский решительно выступают против такой инициативы Трампа. Во-первых, эти территории содержат важные ресурсы, а также хорошо укреплены.
Во-вторых, украинские чиновники заявляют, что соглашение с Россией не может предусматривать согласие Киева отказаться от любой своей суверенной территории, поскольку это нарушит Конституцию.
Отметим, по данным издания, Трамп хочет склонить Зеленского на сторону сделки, которую предложил российский диктатор Владимир Путин. Имеется в виду вывод украинских войск с Донбасса в обмен на "мирное соглашение". При этом Путин якобы готов "заморозить" линию фронта на юге Украины и дать письменное обязательство больше никогда не нападать на Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский днем 16 августа сообщил, что в понедельник, 18 августа, поедет в Вашингтон для обсуждения деталей завершения войны. Там он проведет встречу с Трампом.