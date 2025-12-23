Трамп запросить на саміт G20 у Маямі президентів Казахстану та Узбекистану

Саміт за запрошеннями

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про те, що ПАР не гідна участі в саміті G20 наступного року, який відбудеться в Маямі.

Американський лідер вважає, що в ПАР "без розбору дозволяють відбирати ферми" у білих людей.

Також Трамп звинуватив ПАР у тому, що країна відмовилася передати головування "старшому представнику посольства США, який був присутній на церемонії закриття" саміту G20.

Після цього Bloomberg написало про те, що саміт "Великої двадцятки" наступного року може перетворитися на захід за запрошеннями. Це порушує протокол.