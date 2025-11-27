ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп може перетворити наступну зустріч G20 на "саміт за запрошеннями", - ЗМІ

Вашингтон, Четвер 27 листопада 2025 21:07
UA EN RU
Трамп може перетворити наступну зустріч G20 на "саміт за запрошеннями", - ЗМІ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп має намір зробити наступний саміт G20 заходом на запрошення. Це пряме порушення регламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, про те, що на саміт G20 країни допускатимуть тільки за запрошенням, стало зрозуміло після того, як Трамп попередив, що не допустить до участі в заході ПАР.

Bloomberg звернуло увагу, що це пряме порушення протоколу: американський лідер сам вирішує, які країни блоку можуть бути присутніми на саміті, і при цьому проводить захід у своєму готелі.

На тлі рішення Трампа відносно ПАР виникли питання про те, які країни будуть присутні на саміті. Також у складному становищі опинилися інші члени "Великої двадцятки": проігнорувати образу і однаково приїхати або проявити солідарність і ризикувати відповідними заходами з боку Трампа.

"Це один із найважливіших багатосторонніх форумів, який у нас ще є у світі. Формат, який ми не повинні без потреби принижувати", - звернув увагу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи рішення Трампа.

Він додав, що пропустивши саміт G20 у ПАР, "американський уряд без нагальної потреби втратив вплив у регіоні, який стає дедалі важливішим".

За даними журналістів, чиновники побоюються, що США можуть піти далі і спробувати виключити ПАР з G20. Але таке рішення потребуватиме консенсусу всіх країн "Великої двадцятки".

Варто зауважити, що Трамп пояснює своє упереджене ставлення до ПАР тим, що країна нібито здійснює геноцид білих африканців. Хоч конкретних підтверджень цьому немає, а влада ПАР спростовувала подібні чутки.

ПАР не буде на саміті G20

Нагадаємо, вчора, 26 листопада, президент США Дональд Трамп запевнив, що ПАР не отримає запрошення на саміт G20, що пройде в Маямі.

За словами американського лідера, по завершенню саміту G20 ПАР відмовилася передати головування "старшому представнику посольства США, який був присутній на церемонії закриття".

Читайте РБК-Україна в Google News
G20 Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Саміт G20
Новини
Путін заплутався в географії Донбасу і нафантазував "бої за Комсомольськ"
Путін заплутався в географії Донбасу і нафантазував "бої за Комсомольськ"
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає