Трамп пригласит на саммит G20 в Майами президентов Казахстана и Узбекистана

Саммит по приглашениям

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что ЮАР недостойна участия в саммите G20 в следующем году, который состоится в Майами.

Американский лидер считает, что в ЮАР "без разбора позволяют отбирать фермы" у белых людей.

Также Трамп обвинил ЮАР в том, что страна отказалась передать председательство "старшему представителю посольства США, который присутствовал на церемонии закрытия" саммита G20.

После этого Bloomberg написало о том, что саммит "Большой двадцатки" в следующем году может превратиться в мероприятие по приглашениям. Это нарушает протокол.