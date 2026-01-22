Трамп запропонував Україні зону вільної торгівлі без тарифів, - Віткофф

Відновлення України після війни

Зазначимо, що план відновлення України або ж "Угода про процвітання" передбачає залучення сотень мільярдів доларів на післявоєнну реконструкцію країни за участі міжнародних партнерів.

Йдеться про відбудову інфраструктури, енергетики, житла, промисловості та модернізацію економіки з фокусом на реформи, безпеку й інтеграцію до ЄС.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, "Угоду про процвітання" України, яка повинна принести в економіку України сотні мільярдів доларів на післявоєнну відбудову, була погоджена на технічному рівні.

Передбачалось, що на форумі в Давосі США та Україна підпишуть "Угоду про процвітання" України. Але, як повідомив Axios неназваний український чиновник, плани підписання документа президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським було скасовано.

Зі свого боку представник США розповів, що жодної дати підписання призначено не було, а документ потребує доопрацювання.