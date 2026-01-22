Трамп предложил Украине зону свободной торговли без тарифов, - Уиткофф

Восстановление Украины после войны

Отметим, что план восстановления Украины или "Соглашение о процветании" предусматривает привлечение сотен миллиардов долларов на послевоенную реконструкцию страны при участии международных партнеров.

Речь идет о восстановлении инфраструктуры, энергетики, жилья, промышленности и модернизации экономики с фокусом на реформы, безопасность и интеграцию в ЕС.

Как сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, "Соглашение о процветании" Украины, которое должно принести в экономику Украины сотни миллиардов долларов на послевоенное восстановление, было согласовано на техническом уровне.

Предполагалось, что на форуме в Давосе США и Украина подпишут "Соглашение о процветании" Украины. Но, как сообщил Axios неназванный украинский чиновник, планы подписания документа президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским были отменены.

В свою очередь представитель США рассказал, что никакой даты подписания назначено не было, а документ нуждается в доработке.