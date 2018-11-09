Трамп запретил нелегальным мигрантам подавать заявления на убежище

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Теперь мигранты, прибывающие в США нелегально, не получат автоматического права на пребывание в стране

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 9 ноября, что подписал указ, согласно которому Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности США будут отказывать в рассмотрении просьб о предоставлении убежища лицам, пересекающим американскую границу нелегально, и будут направлять таких людей в установленные пункты пропуска. Об этом ообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Как сообщает издание, теперь мигранты, прибывающие в США нелегально, не получат автоматического права на пребывание в стране. Ранее любой иммигрант в США мог подать заявление на получение убежища, вне зависимости от того, каким образом он попал на территорию США.

Напомним, Трамп призывал караван мигрантов, который движется к границе США, возвращаться домой.

Отметим, власти Мексики выступили с предложением предоставить центральноамериканским мигрантам, направляющимся в сторону США, временный вид на жительство и работу. Таким образом Мексика хочет остановить продвижение "каравана" мигрантов из Центральной Америки, который вызывают серьезные опасения у властей США.

Как писало РБК-Украина ранее, в США утвердили отправление войск на границу с Мексикой. В заявлении подчеркивалось, что министр обороны США Джеймс Мэттис одобрил запрос Министерства внутренней безопасности о направлении дополнительных войск к границе США и Мексики.