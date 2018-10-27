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В США утвердили отправление войск на границу с Мексикой

Новости » Политика    27.10.2018 - 02:58
Иллюстративное фото (uk.wikipedia.org)
Иллюстративное фото (uk.wikipedia.org)

Решение было принято на фоне обещаний Трампа остановить "караван" мигрантов

Министр обороны США Джеймс Мэттис утвердил запрос Министерства внутренней безопасности о направлении дополнительных войск к границе США и Мексики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона.

В заявлении сказано, что Мэттис одобрил предоставление "для усиления миссии Министерства национальной безопасности, Таможенной и пограничной службы вдоль юго-западной границы".

Военные будут обязаны оказывать гражданским властям помощь в "планировании, инженерную поддержку, авиационную поддержку для перемещения сотрудников ведомств, медицинских бригад".

В Пентагоне уточнили, что основная роль в операции будет исполняться Северным командованием Вооруженных сил США. Но в сообщении не указано какое именно количество военных намерены направить на границу с Мексикой.

Данное решение было принято после заявлений президента США Дональда Трампа, который обещал отправить военных на границу для того, чтобы остановить поток мигрантов.

Напомним, Трамп заявил, что "караван" мигрантов на границе - чрезвычайная ситуация национального масштаба. Глава США поручил американским пограничникам и военным тщательно за следить за "караваном".

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