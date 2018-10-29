Трамп призвал караван мигрантов возвращаться домой

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США заявил, что с караваном смешались многие члены банд

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал караван мигрантов, который движется к границе США, возвращаться домой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Трампа.

Американский лидер заявил, что с караваном смешались многие члены банд.

"Многие члены банд и некоторые очень плохие люди смешиваются с караваном, который направляется к нашей южной границе. Пожалуйста, вернитесь, вас не пустят в Соединенные Штаты, если вы не пройдете легальный процесс. Это вторжение в нашу страну, и наши Вооруженные силы ждут вас!" – сообщил глава США.

Напомним, власти Мексики выступили с предложением предоставить центральноамериканским мигрантам, направляющимся в сторону США, временный вид на жительство и работу. Таким образом Мексика хочет остановить продвижение "каравана" мигрантов из Центральной Америки, который вызывают серьезные опасения у властей США.

Как писало РБК-Украина ранее, в США утвердили отправление войск на границу с Мексикой. В заявлении подчеркивалось, что министр обороны США Джеймс Мэттис одобрил запрос Министерства внутренней безопасности о направлении дополнительных войск к границе США и Мексики.

Добавим также, что Трамп заявил, что караван мигрантов на границе - чрезвычайная ситуация национального масштаба. Глава США поручил американским пограничникам и военным тщательно за следить за караваном.