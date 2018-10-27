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Мексика предложила "каравану" мигрантов работу и временный вид на жительство

Новости » Политика    27.10.2018 - 07:25
Фото: "караван" мигрантов (twitter.com/UNHumanRights)
Фото: "караван" мигрантов (twitter.com/UNHumanRights)

Власти Мексики хотят остановить продвижение "каравана" к границам США

Власти Мексики выступили с предложением предоставить центральноамериканским мигрантам, что направляются в сторону США, временный вид на жительство и работу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Таким образом Мексика хочет остановить продвижение "каравана" мигрантов из Центральной Америки, которые вызывают серьезные опасения у властей США. 

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето, чьи полномочия истекут уже 30 ноября, заявил, что все желающие мигранты имеют право получить временные документы, работу, а также образование для своих детей.

"Они смогут сделать это, подав заявление о предоставлении статуса беженцев. План предназначен только для тех, кто соблюдает мексиканские законы", - заявил Ньето.

Также Ньето рассказал, что принять участие в программе мигранты смогут в южных штатах страны - Чьяпас и Оахака.

"Возможности для временной работы в этих штатах будут увеличиваться, от чего выиграют и сами мексиканцы", - добавил президент Мексики.

Посол Гондураса в Мексике  считает, что "караван" уже через неделю сможет добраться до столицы Мексики Мехико. По его информации, численность "каравана" сейчас составляет 3,5 тыс. человек.

Напомним, в США утвердили отправление войск на границу с Мексикой. В заявлении сказано, что Мэттис одобрил предоставление "для усиления миссии Министерства национальной безопасности, Таможенной и пограничной службы вдоль юго-западной границы".

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