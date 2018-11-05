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Первая часть каравана мигрантов заняла под лагерь стадион в Мехико

Новости » Общество    05.11.2018 - 11:49
Фото: мигранты в Мехико (GettyImages)
Фото: мигранты в Мехико (GettyImages)

До границы США мигрантам осталось пройти 805 километров

В столицу Мексики - Мехико - прибыла первая часть каравана мигрантов, направляющихся в Соединенные Штаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что более тысячи мигрантов разместились на местном стадионе вечером в воскресенье, 4 ноября. Власти страны для поддержки путешествующих обеспечило на стадионе полевые кухни и пункты оказания медицинской помощи.

Мигрантам до ближайшего пункта пересечения границы США остается пройти около 805 километров. Также еще несколько тысяч человек находятся южнее и продолжают свой путь на север в надежде получить убежище в США.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето предложил мигрантам помощь в обмен на то, что они останутся и не будут продолжать путь к границе со США. Тем, кто останется в южных мексиканских штатах Чьяпас и Оахака, обещают убежище или вид на жительство. Также оставшиеся мигранты смогут получить медпомощь и отправить детей в мексиканские школы.

На сегодня в правительстве Мексики рассматриваются около 2800 заявок на убежище. Также страна уже депортировала 1100 мигрантов из Центральной Америки.

Напмоним, президент США Дональд Трамп намерен подписать распоряжение, согласно которому иностранцам, стремящимся получить убежище в Соединенных Штатах, будут разрешать въезд в страну только через законные пункты пропуска на границе. 

Ранее Трамп заявлял, что не позволит караванам мигрантов прорвать границу Штатов и в очередной раз призвал беженцев возвращаться домой.

Трамп планирует на следующей неделе закрыть "лазейки" для мигрантов на границе США Пентагон отправит 7000 военнослужащих на границу с Мексикой
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