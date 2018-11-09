Трамп заборонив нелегальним мігрантам подавати заяви на притулок

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Тепер мігранти, що прибувають в США нелегально, не отримають автоматичного права на перебування в країні

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, 9 листопада, що підписав указ, згідно з яким Міністерство юстиції і Міністерство внутрішньої безпеки США будуть відмовляти у розгляді прохань про надання притулку особам, які перетинають американськой кордон нелегально, і будуть направляти таких людей у встановлені пункти пропуску. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Як повідомляє видання, тепер мігранти, що прибувають в США нелегально, не отримають автоматичного права на перебування в країні. Раніше будь-який іммігрант в США міг подати заяву на отримання притулку, незалежно від того, яким чином він потрапив на територію США.

Нагадаємо, Трамп закликав караван мігрантів, який рухається до межі США, повертатися додому.

Зазначимо, влада Мексики виступили з пропозицією надати центральноамериканским мігрантів, що прямують у бік США, тимчасовий вид на проживання і роботу. Таким чином Мексика хоче зупинити просування "каравану" мігрантів з Центральної Америки, який викликають серйозні побоювання у влади США.

Як писало РБК-Україна раніше, у США затвердили відправлення військ на кордон з Мексикою. У заяві підкреслювалося, що міністр оборони США Джеймс Меттіс схвалив запит Міністерства внутрішньої безпеки про направлення додаткових військ до кордону США і Мексики.