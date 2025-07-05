ua en ru
Сб, 05 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Не в захваті". Трамп заявив, що говорив з Путіним про нові санкції проти РФ

Субота 05 липня 2025 08:45
UA EN RU
"Не в захваті". Трамп заявив, що говорив з Путіним про нові санкції проти РФ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російський диктатор Володимир Путін не в захваті від американських санкцій проти російської економіки, але раніше РФ вдавалось з ними справлятись.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Ми багато розмовляємо про санкції. Він не в захваті від них. Йому вдавалося давати раду санкціям, але ці санкції (майбутні – ред.) – досить жорсткі. Він розуміє, що нові санкції можуть бути запроваджені. Він професіонал", - заявив президент Сполучених Штатів.

Водночас Трамп підкреслив, що він ставиться до Російської Федерації жорсткіше, ніж до Ірану чи будь-якої іншої країни.

Сенатори вимагають від Трампа дій

Нагадаємо, що вчора, 4 липня, троє сенаторів-демократів – Джин Шахін, Елізабет Воррен та Кріс Кунс – оголосили про початок розслідування дій адміністрації Трампа. Президента звинуватили у тому, що протягом понад п’яти місяців він не запроваджував нових санкцій проти Росії через її війну проти України.

Тим часом в Сенаті США вже лежить законопроект, який передбачає нові обмеження щодо Росії. Зокрема, передбачається введення 500% тарифів для будь-якої держави, що продовжить купувати російську нафту та інші товари. Він має величезну підтримку сенаторів - 84 голоси зі 100.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що президент США ймовірно по-справжньому почне тиснути на Путіна не раніше початку осені. Не варто очікувати якихось швидких рішень щодо тиску на Росію від цієї адміністрації Сполучених Штатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дональд Трамп
Новини
Сили оборони атакували аеродром "Борисоглєбськ", де базуються Су-34, Су-35С і Су-30СМ
Сили оборони атакували аеродром "Борисоглєбськ", де базуються Су-34, Су-35С і Су-30СМ
Аналітика
Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні