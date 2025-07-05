"Не в захваті". Трамп заявив, що говорив з Путіним про нові санкції проти РФ

Російський диктатор Володимир Путін не в захваті від американських санкцій проти російської економіки, але раніше РФ вдавалось з ними справлятись.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

Водночас Трамп підкреслив, що він ставиться до Російської Федерації жорсткіше, ніж до Ірану чи будь-якої іншої країни.

"Ми багато розмовляємо про санкції. Він не в захваті від них. Йому вдавалося давати раду санкціям, але ці санкції (майбутні – ред.) – досить жорсткі. Він розуміє, що нові санкції можуть бути запроваджені. Він професіонал", - заявив президент Сполучених Штатів.

Сенатори вимагають від Трампа дій

Нагадаємо, що вчора, 4 липня, троє сенаторів-демократів – Джин Шахін, Елізабет Воррен та Кріс Кунс – оголосили про початок розслідування дій адміністрації Трампа. Президента звинуватили у тому, що протягом понад п’яти місяців він не запроваджував нових санкцій проти Росії через її війну проти України.

Тим часом в Сенаті США вже лежить законопроект, який передбачає нові обмеження щодо Росії. Зокрема, передбачається введення 500% тарифів для будь-якої держави, що продовжить купувати російську нафту та інші товари. Він має величезну підтримку сенаторів - 84 голоси зі 100.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що президент США ймовірно по-справжньому почне тиснути на Путіна не раніше початку осені. Не варто очікувати якихось швидких рішень щодо тиску на Росію від цієї адміністрації Сполучених Штатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.