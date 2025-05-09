Трамп запевнив Мерца у "рішучій підтримці" зусиль Європи щодо досягнення миру в Україні

Німецький канцлер Фрідріх Мерц під час розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорив спільні зусилля американської та європейської сторін з припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу федерального уряду Німеччини.

Американський лідер у телефонній розмові з главою уряду ФРН, що відбулася ввечері 8 травня, торкнулися низки питань, зокрема щодо партнерства між країнами, торгівельних суперечок, тему російсько-української війни.

Крім того, зазначається, що Трамп привітав канцлера Німеччини з нещодавньою інавгурацією.

В Офісі Мерца розповіли, що німецький посадовець "запевнив американського президента, що через 80 років після закінчення Другої світової війни США залишаються незамінним другом і партнером Німеччини".

"Президент Трамп і канцлер Мерц домовилися тісно співпрацювати для припинення війни в Україні. Канцлер поділився закликом президента до швидкого припинення вбивств в Україні. Росія тепер повинна погодитися на припинення вогню, щоб створити простір для переговорів", - повідомляє канцелярія уряду ФРН.

Також вказується, що Трамп заявив про свою "рішучу підтримку зусиль Німеччини разом з Францією, Великою Британією, Польщею та іншими європейськими партнерами щодо досягнення міцного миру".

Також у Мерца поінформували, що співрозмовники домовилися "швидко вирішити торгівельні суперечки".

"Обидва домовилися про тісний обмін та оголосили про взаємні візити до США та Німеччини", - додали в Офісі німецького канцлера.

Розмови між лідерами України, США та Німеччини 8 травня

Нагадаємо, 8 травня президент України Володимир Зеленський провів перші переговори з Мерцем на посаді канцлера Німеччини (він склав присягу як новий глава уряду ФРН 6 травня). Під час розмови сторони обговорили підтримку України.

Також 8 травня ввечері стало відомо про телефонну розмову між Зеленським та Трампом. Як розповів глава української держави за підсумками, така бесіда була "гарною, дуже теплою та конструктивною". Президенти, серед іншого, обговорили кроки до припинення війни між Україною та РФ, та можливість потенційних переговорів Києва з Москвою.

Своєю чергою у публікації в соцмережі Трамп повторив заклик до встановлення всеосяжного режиму припинення вогню між Україною та РФ "в ідеалі" на термін у 30 днів, та висловився про наслідки для порушника перемир'я, зокрема пригрозив новими санкціями.

Питання щодо гарантій безпеки з боку Європи

Варто також нагадати, що у лютому тодішній радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц заявив, що Трамп хоче завершити російсько-українську війну, при цьому гарантії безпеки будуть покладені на Європу.

Того місяця генеральний секретар НАТО Марк Рютте після "екстреного саміту" у Парижі заявив про готовність Європи взяти на себе ініціативу у питанні надання Україні гарантій безпеки.

У березні Трамп заявляв, що не хоче надавати Україні гарантії безпеки до закінчення війни з РФ. Він зауважив, що його пріоритети відрізняються від європейських.