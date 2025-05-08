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Мерц продовжить допомогу Україні: Зеленський вперше поговорив із новим канцлером

Київ, Четвер 08 травня 2025 20:14
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Мерц продовжить допомогу Україні: Зеленський вперше поговорив із новим канцлером Фото: президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів перші переговори з Фрідріхом Мерцем на посаді канцлера Німеччини. Сторони обговорили підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

За словами Зеленського, переговори з Мерцем були детальні та хороші. Зокрема, президент привітав канцлера з призначенням на посаду та побажав успіхів.

Президент зазначив, що очікує від Німеччини збереження за собою однієї з ключових ролей у підтримці України - для захисту українців зараз і для відновлення країни після завершення війни.

"Є великий потенціал партнерства між Україною та Німеччиною і ми вже домовилися працювати над реалізацією багатьох важливих речей. Обговорили перспективи співпраці. Канцлер запевнив у продовженні підтримки України. Було важливо це почути", - додав він.

Зеленський також додав, що разом із Мерцем вестиметься робота над гідного миру між Україною та Росією. Президент і канцлер планують графік контактів на найближчий час.

Мерц став канцлером

Нагадаємо, у вівторок, 6 травня, Бундестаг підтримав кандидатуру Фрідріха Мерца як нового канцлера Німеччини. Потім він склав присягу.

Мерц неодноразово обіцяв, що буде і далі продовжувати надавати Україні допомогу для оборони від російського вторгнення.

При цьому канцлер зазначив, що Україна може на нього розраховувати в контексті передачі далекобійних ракет Taurus, які попередній канцлер Олаф Шольц надавати відмовлявся.

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