Трамп заперечує, що встановлював дедлайн для укладення "мирної угоди" щодо України

Під час спілкування з пресою Трамп уточнив, що спецпредставник Стів Віткофф вирушить до Москви вже наступного тижня. У РФ він говоритиме з главою Кремля Володимиром Путіним про мирний план США.

З цієї причини журналісти запитали, чи означає це, що крайній термін для укладення угоди, а саме - День подяки 27 листопада, більше не актуальний. Преса також запитала, чи є новий дедлайн.

"Подивимося. Вони призначили дату, і ця дата буде в найближчому майбутньому... У мене немає дедлайну. Знаєте, який дедлайн у для мене? Коли все (війна - ред.) закінчиться. І я думаю, що всі втомилися воювати. Вони втрачають занадто багато людей", - відповів Трамп.

До слова, лідер США також висловився про пункти мирної угоди. Він сказав, що план із 28 пунктів зовсім не був планом, а був концепцією. І судячи з усього, кількість пунктів скоротилася.

"Це була концепція... Звідти вони беруть кожен із 28 пунктів, і потім ви доходите до 22 пунктів", - сказав глава Білого дому.