UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Трамп заперечує, що встановлював дедлайн для укладення "мирної угоди" щодо України

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлював дедлайнів для укладення мирної угоди між Україною і Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з пресою Трамп уточнив, що спецпредставник Стів Віткофф вирушить до Москви вже наступного тижня. У РФ він говоритиме з главою Кремля Володимиром Путіним про мирний план США.

З цієї причини журналісти запитали, чи означає це, що крайній термін для укладення угоди, а саме - День подяки 27 листопада, більше не актуальний. Преса також запитала, чи є новий дедлайн.

"Подивимося. Вони призначили дату, і ця дата буде в найближчому майбутньому... У мене немає дедлайну. Знаєте, який дедлайн у для мене? Коли все (війна - ред.) закінчиться. І я думаю, що всі втомилися воювати. Вони втрачають занадто багато людей", - відповів Трамп.

До слова, лідер США також висловився про пункти мирної угоди. Він сказав, що план із 28 пунктів зовсім не був планом, а був концепцією. І судячи з усього, кількість пунктів скоротилася.

"Це була концепція... Звідти вони беруть кожен із 28 пунктів, і потім ви доходите до 22 пунктів", - сказав глава Білого дому.

Мирний план США

Нагадаємо, нещодавно в західних ЗМІ було опубліковано новий мирний план США щодо завершення війни в Україні. Він налічував 28 пунктів, але через умови документа, вважався вигідним Росії.

У зв'язку з цим 23 листопада делегації США, України та Європи провели в Женеві консультації. Сторони доопрацювали документ, щоб зробити його більш вигідним для Києва.

За даними FT, план було скорочено з 28 до 19 пунктів. Агентство також писало, що Україна нібито згодна скоротити армію до 800 тисяч осіб.

За підсумками Женеви США і Україна опублікували спільну заяву. У документі йшлося про те, що остаточні деталі плану буде узгоджено на зустрічі Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

Учора глава Офісу президента України Андрій Єрмак уже анонсував, що Зеленський готовий якнайшвидше зустрітися, і така зустріч може бути вже 27 листопада.

Але робота над документом, судячи з усього, триває, оскільки Трамп повідомив учора, що Віткофф повинен буде зустрітися з Путіним, а міністр армії США Ден Дрісколл прибути до Києва. Візити будуть з метою узгодження плану між США, Україною і Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні