Трамп заперечує, що війна з Іраном закінчена

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зазнав військової поразки. Однак він заперечує, що говорив коли-небудь про завершення бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для YouTube-каналу Full Measure with Sharyl Attkisson.
Під час бесіди ведуча запитала у Трампа, чи можна сказати, що війна з Іраном закінчена, або на паузі, або ж активно тривають. Відповідь його була такою:
"У військовому плані вони розгромлені. У своїх власних уявленнях, можливо, вони цього не усвідомлюють. Але, думаю, усвідомлюють, тому що я з ними маю справу", - сказав президент.
Він знову перерахував, що в Ірану більше немає флоту, авіації, засобів ППО, радарів і лідерів. За його словами, якби США "пішли сьогодні", то Ірану знадобилося б 20 років на відновлення.
На уточнювальне запитання, чи коректно казати, що бойові операції завершено, Трамп сказав, що не казав такого і що у США ще є потенційні цілі.
"Ні, цього не говорив. Я сказав, що вони розгромлені, але це не означає, що з ними покінчено. Ми могли б продовжувати (бойові дії - ред.) ще два тижні і знищити кожну ціль. У нас були певні цілі, які ми хотіли вразити, і ми виконали, ймовірно, 70% із них. Але є й інші зробили, по яких ми потенційно могли б завдати удару", - заявив американський лідер.
Також Трамп заявив, що космічні сили США ведуть спостереження за іранськими ядерними об'єктами і додав, що "в якийсь момент" Вашингтон збирається дістати збагачений уран Ірану.
Нагадаємо, 1 травня президент США Дональд Трамп повідомив Конгрес про те, що війна з Іраном завершена. ЗМІ зазначали, що американський президент у такий спосіб намагається покласти край суперечкам про необхідність схвалення конфліктів Конгресом.
Крім того, 5 травня держсекретар США Марко Рубіо публічно заявив журналістам, що операція "Епічна лють" проти Ірану завершена. Він говорив, що Вашингтон уже закінчив із цим етапом.
Також ми писали, що за даними The Wall Street Journal, представники США та Ірану можуть відновити мирні переговори в Пакистані вже наступного тижня. Сторони планують узгодити меморандум із 14 пунктів.