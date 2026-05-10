Трамп заперечує, що війна з Іраном закінчена

Під час бесіди ведуча запитала у Трампа, чи можна сказати, що війна з Іраном закінчена, або на паузі, або ж активно тривають. Відповідь його була такою:

"У військовому плані вони розгромлені. У своїх власних уявленнях, можливо, вони цього не усвідомлюють. Але, думаю, усвідомлюють, тому що я з ними маю справу", - сказав президент.

Він знову перерахував, що в Ірану більше немає флоту, авіації, засобів ППО, радарів і лідерів. За його словами, якби США "пішли сьогодні", то Ірану знадобилося б 20 років на відновлення.

На уточнювальне запитання, чи коректно казати, що бойові операції завершено, Трамп сказав, що не казав такого і що у США ще є потенційні цілі.

"Ні, цього не говорив. Я сказав, що вони розгромлені, але це не означає, що з ними покінчено. Ми могли б продовжувати (бойові дії - ред.) ще два тижні і знищити кожну ціль. У нас були певні цілі, які ми хотіли вразити, і ми виконали, ймовірно, 70% із них. Але є й інші зробили, по яких ми потенційно могли б завдати удару", - заявив американський лідер.

Також Трамп заявив, що космічні сили США ведуть спостереження за іранськими ядерними об'єктами і додав, що "в якийсь момент" Вашингтон збирається дістати збагачений уран Ірану.