Трамп заперечив візит до Москви на парад 9 травня

На запитання, чи їде він до Москви, глава Білого дому відповів: "Ні, не їду".

Нагадаємо, раніше 21 лютого окремі французькі ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп приєднається до Володимира Путіна в Москві на вшануванні пам'яті жертв Другої світової війни 9 травня.