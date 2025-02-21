Трамп опроверг визит в Москву на парад 9 мая

На вопрос, едет ли он в Москву, глава Белого дома ответил: "Нет, не еду".

Напомним, ранее 21 февраля отдельные французские СМИ сообщили, что Дональд Трамп присоединится к Владимиру Путину в Москве на чествовании памяти жертв Второй мировой войны 9 мая.