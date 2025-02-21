ua en ru
Пт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

США можуть вийти з міжнародних зусиль щодо трибуналу над Путіним, - ЗМІ

П'ятниця 21 лютого 2025 21:34
UA EN RU
США можуть вийти з міжнародних зусиль щодо трибуналу над Путіним, - ЗМІ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США можуть припинити свою участь у програмі щодо притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. У Вашингтоні відмовляються називати РФ агресором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За даними видання, США не захотіла називати Росію "агресором" на зустрічі "основної групи країн", яка працює над створенням трибуналу, щоб притягнути до відповідальності диктатора Володимира Путіна за його військові злочини.

Як пише The Telegraph, у Європі вже побоюються, що лестощі президента США Дональда Трампа на адресу Путіна можуть призвести до того, що в рамках мирного врегулювання з російського диктатора знімуть провину за вторгнення.

Така позиція Вашингтона вже негативно позначилася на підготовці до заключної зустрічі "основної групи" наступного місяця. Група очолює коаліцію з 40 країн, яка має намір створити спецтрибунал над Росією.

"Поки вони не визнають, що це агресія, вони не можуть брати участь", - сказав виданню неназваний чиновник.

Але, водночас, The Telegraph уточнює, що США поки що не виходили з такої ініціативи і, як очікується, візьмуть участь у наступній зустрічі "основної групи" у Страсбурзі.

Видання уточнює, що в європейських столицях наразі тривають переговори про можливий розвал спеціального трибуналу, якщо США все ж припинять участь в ініціативі.

Нагадаємо, лише кілька тижнів тому генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив про значний прогрес у питанні створення спецтрибуналу для Росії.

При цьому заступниця керівника ОП Ірина Мудра в інтерв'ю РБК-Україна зазначала, що у 2025-му році спецтрибунал над Росією ще не запрацює.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні
NEWS
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою
DAILY
Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні