Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп залишив Венсу секретний лист на випадок, якщо з ним "щось трапиться"

10:57 14.05.2026 Чт
2 хв
У Білому домі розповіли про інструкції Трампа для можливого наступника
aimg Ірина Глухова
Фото: Дональд Трамп та Джей Ді Венс (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп залишив інструкції для віцепрезидента Джей Ді Венса на випадок, якщо з ним щось станеться і Венс стане його наступником.

Про це розповів представник Білого дому Себастьян Горка у подкасті Pod Force One, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Читайте також: Сі Цзіньпін попередив Трампа про конфлікт між США та Китаєм, але за однієї умови

За словами Горки, в ящику столу Resolute Desk в Овальному кабінеті знаходиться лист, адресований Венсу на випадок непередбачених обставин.

"У ящику письмового столу Resolute Desk лежить лист, адресований віце-президенту на випадок, якщо з ним (Трампом - ред.) щось трапиться", - сказав представник Білого дому.

Горка також заявив, що не боїться можливого замаху на Трампа з боку іноземних супротивників. При цьому він пояснив, що в США існують протоколи наступності влади, які будуть залучені у разі загрози президентові.

"Ми маємо протоколи, повірте мені. Не ті, які я можу обговорювати, але протоколи є", - наголосив чиновник.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв про готовність взяти на себе обов’язки глави держави лише у разі, якщо з президентом Дональдом Трампом щось станеться.

Тоді він наголошував, що достатньо підготовлений для виконання президентських функцій у разі такої необхідності.

Також Дональд Трамп публічно називав Венса найімовірнішим кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року.

