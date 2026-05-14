Трамп залишив Венсу секретний лист на випадок, якщо з ним "щось трапиться"

Президент США Дональд Трамп залишив інструкції для віцепрезидента Джей Ді Венса на випадок, якщо з ним щось станеться і Венс стане його наступником.
Про це розповів представник Білого дому Себастьян Горка у подкасті Pod Force One, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
За словами Горки, в ящику столу Resolute Desk в Овальному кабінеті знаходиться лист, адресований Венсу на випадок непередбачених обставин.
"У ящику письмового столу Resolute Desk лежить лист, адресований віце-президенту на випадок, якщо з ним (Трампом - ред.) щось трапиться", - сказав представник Білого дому.
Горка також заявив, що не боїться можливого замаху на Трампа з боку іноземних супротивників. При цьому він пояснив, що в США існують протоколи наступності влади, які будуть залучені у разі загрози президентові.
"Ми маємо протоколи, повірте мені. Не ті, які я можу обговорювати, але протоколи є", - наголосив чиновник.
Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв про готовність взяти на себе обов’язки глави держави лише у разі, якщо з президентом Дональдом Трампом щось станеться.
Тоді він наголошував, що достатньо підготовлений для виконання президентських функцій у разі такої необхідності.
Також Дональд Трамп публічно називав Венса найімовірнішим кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року.