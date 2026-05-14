Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп оставил Вэнсу секретное письмо на случай, если с ним "что-то случится"

10:57 14.05.2026 Чт
2 мин
В Белом доме рассказали об инструкциях Трампа для возможного преемника
aimg Ирина Глухова
Фото: Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп оставил инструкции для вице-президента Джей Ди Вэнса на случай, если с ним что-то произойдет и Вэнс станет его преемником.

Об этом рассказал представитель Белого дома Себастьян Горка в подкасте Pod Force One, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

По словам Горки, в ящике стола Resolute Desk в Овальном кабинете находится письмо, адресованное Вэнсу на случай непредвиденных обстоятельств.

"В ящике письменного стола Resolute Desk лежит письмо, адресованное вице-президенту на случай, если с ним (Трампом - ред.) что-то случится", - сказал представитель Белого дома.

Горка также заявил, что не боится возможного покушения на Трампа со стороны иностранных противников. При этом он пояснил, что в США существуют протоколы преемственности власти, которые будут задействованы в случае угрозы президенту.

"Мы имеем протоколы, поверьте мне. Не те, которые я могу обсуждать, но протоколы есть", - подчеркнул чиновник.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял о готовности взять на себя обязанности главы государства только в случае, если с президентом Дональдом Трампомчто-то произойдет.

Тогда он отмечал, что достаточно подготовлен для выполнения президентских функций в случае такой необходимости.

Также Дональд Трамп публично называл Вэнса вероятным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.

Соединенные Штаты АмерикиБелый домДональд ТрампДжей Ди Вэнс