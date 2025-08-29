Венс заявив, що готовий стати президентом США та назвав ключову умову
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив про готовність стати главою держави, але лише з умови, що з американським лідером Дональдом Трампом щось трапиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.
"Так, трапляються жахливі трагедії, але я впевнений, що президент Сполучених Штатів у гарній формі, дослужить решту свого терміну та зробить великі справи для американського народу", - сказав Венс.
При цьому Венс висловив упевненість, що добре підготувався до виконання президентських обов'язків.
"За останні 200 днів я добре підготувався на робочому місці", - зазначив віце-президент США.
Політична кар'єра Венса
Нагадаємо, що Джей Ді Венсу 41 рік. З січня 2023 року він займав посаду сенатора від Республіканської партії від штату Огайо у Конгресі США. Перед виборами 2016 року Венс критикував Дональда Трампа, проте змінив позицію та підтримав його на виборах 2020 року.
До приходу в політику Венс служив у морській піхоті США, був кореспондентом під час військової операції в Іраку, після чого закінчив Єльську школу права.
Раніше Трамп назвав Джей Ді Венса найвірогіднішим наступним кандидатом від республіканців на виборах у 2028 році.
Також нещодавно Венс розповів, як вирішив трохи пожартувати перед початком зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.