Венс заявив, що готовий стати президентом США та назвав ключову умову

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив про готовність стати главою держави, але лише з умови, що з американським лідером Дональдом Трампом щось трапиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today .

"Так, трапляються жахливі трагедії, але я впевнений, що президент Сполучених Штатів у гарній формі, дослужить решту свого терміну та зробить великі справи для американського народу", - сказав Венс.

При цьому Венс висловив упевненість, що добре підготувався до виконання президентських обов'язків.

"За останні 200 днів я добре підготувався на робочому місці", - зазначив віце-президент США.