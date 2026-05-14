Трамп оставил Вэнсу секретное письмо на случай, если с ним "что-то случится"

Президент США Дональд Трамп оставил инструкции для вице-президента Джей Ди Вэнса на случай, если с ним что-то произойдет и Вэнс станет его преемником.

Об этом рассказал представитель Белого дома Себастьян Горка в подкасте Pod Force One, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

По словам Горки, в ящике стола Resolute Desk в Овальном кабинете находится письмо, адресованное Вэнсу на случай непредвиденных обстоятельств.

"В ящике письменного стола Resolute Desk лежит письмо, адресованное вице-президенту на случай, если с ним (Трампом - ред.) что-то случится", - сказал представитель Белого дома.

Горка также заявил, что не боится возможного покушения на Трампа со стороны иностранных противников. При этом он пояснил, что в США существуют протоколы преемственности власти, которые будут задействованы в случае угрозы президенту.

"Мы имеем протоколы, поверьте мне. Не те, которые я могу обсуждать, но протоколы есть", - подчеркнул чиновник.