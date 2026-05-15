Трамп залишає Китай: ЗМІ підбили підсумки зустрічі президента США із Сі Цзіньпіном

Візит офіційно закінчено

Reuters зазначає, що поїздка Дональда Трампа в Китай стала першим візитом президента США в країну з 2017 року. Американська сторона розраховувала на відчутні домовленості, які могли б зміцнити позиції глави Білого дому на тлі внутрішнього політичного порядку денного. Однак, як зазначають учасники переговорів, істотного прогресу досягнуто не було.

Різні пріоритети сторін

Джерело повідомило, що під час зустрічей у Пекіні обговорювали торговельні відносини та можливі економічні угоди, однак підходи сторін помітно відрізнялися.

При цьому, за повідомленням видання, Трамп робив акцент на швидких результатах і конкретних угодах, тоді як Сі Цзіньпін говорив про довгострокову стабілізацію відносин між країнами.

Китайський лідер, за твердженням співрозмовників Reuters, запропонував нове визначення двосторонніх зв'язків як "конструктивну стратегічну стабільність", відмовившись від колишньої риторики про стратегічну конкуренцію.

Іран і міжнародний порядок денний

Окрема увага на переговорах приділялася ситуації навколо Ірану. Незважаючи на обговорення, США не отримали від Китаю додаткових зобов'язань щодо впливу на Тегеран.

Американська сторона заявила про схожий погляд на необхідність стабілізації ситуації, проте конкретних кроків погоджено не було.

Тайвань і напруженість у діалозі

Істотним елементом переговорів стала тема Тайваню. За словами Трампа, Сі Цзіньпін заявив про свою позицію проти незалежності острова і попередив про можливі наслідки в разі ескалації.

Американська сторона, зі свого боку, наголосила на відсутності нових зобов'язань щодо цього питання.

Торгові очікування і реальність

Також джерело уточнило, що незважаючи на очікування ринків, масштабних економічних угод також не було.

Обговорювали постачання сільгосппродукції та можливі закупівлі американських товарів, однак ключових угод так і не було закріплено.

Окремо, як зазначає ЗМІ, порушували питання постачань рідкоземельних елементів і тарифного перемир'я, проте сторони не оголосили про продовження домовленостей.

Підсумки візиту

За підсумками поїздки, за інформацією ЗМІ, Трамп заявив, що переговори відбулися в конструктивній атмосфері, але без значущих проривів.

Однак, за твердженням Reuters, суттєві рішення щодо торгівлі, безпеки та міжнародних конфліктів відкладено на подальші контакти між Вашингтоном і Пекіном.