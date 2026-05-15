Трамп покидает Китай: СМИ подвели итоги встречи президента США с Си Цзиньпином

Визит официально окончен

Reuters отмечает, что поездка Дональда Трампа в Китай стала первым визитом президента США в страну с 2017 года. Американская сторона рассчитывала на ощутимые договоренности, которые могли бы укрепить позиции главы Белого дома на фоне внутренней политической повестки. Однако, как отмечают участники переговоров, существенного прогресса достигнуто не было.

Разные приоритеты сторон

Источник сообщил, что во время встреч в Пекине обсуждались торговые отношения и возможные экономические соглашения, однако подходы сторон заметно отличались.

При этом, по сообщению издания, Трамп делал акцент на быстрых результатах и конкретных сделках, тогда как Си Цзиньпин говорил о долгосрочной стабилизации отношений между странами.

Китайский лидер, по утрерждению собеседников Reuters, предложил новое определение двусторонних связей как "конструктивную стратегическую стабильность", отказавшись от прежней риторики о стратегической конкуренции.

Иран и международная повестка

Отдельное внимание на переговорах уделялось ситуации вокруг Ирана. Несмотря на обсуждения, США не получили от Китая дополнительных обязательств по влиянию на Тегеран.

Американская сторона заявила о схожем взгляде на необходимость стабилизации ситуации, однако конкретных шагов согласовано не было.

Тайвань и напряженность в диалоге

Существенным элементом переговоров стала тема Тайваня. По словам Трампа, Си Цзиньпин заявил о своей позиции против независимости острова и предупредил о возможных последствиях в случае эскалации.

Американская сторона, в свою очередь, подчеркнула отсутствие новых обязательств по этому вопросу.

Торговые ожидания и реальность

Также источник уточнил, что несмотря на ожидания рынков, масштабных экономических соглашений также не последовало.

Обсуждались поставки сельхозпродукции и возможные закупки американских товаров, однако ключевые сделки так и не были закреплены.

Отдельно, как отмечает СМИ, поднимался вопрос поставок редкоземельных элементов и тарифного перемирия, однако стороны не объявили о продлении договоренностей.

Итоги визита

По итогам поездки, по информации СМИ, Трамп заявил, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере, но без значимых прорывов.

Однако, по утверждении Reuters, существенные решения по торговле, безопасности и международным конфликтам отложены на дальнейшие контакты между Вашингтоном и Пекином.