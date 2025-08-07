Трамп закликав свою команду швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським, - CNN

Зазначимо, що вчора спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви і провів переговори з Путіним. Ключовою темою була війна в Україні.

Після цього Трамп повідомив європейським лідерам телефоном, що хотів би, можливо, вже наступного тижня, зустрітися з Путіним, після чого відбудуться тристоронні переговори, в яких буде Зеленський. Джерело CNN в уряді ЄС підтвердило зміст такої розмови.

Також два представники Білого дому повідомили виданню, що Путін запропонував зустрітися з Трампом під час своєї зустрічі з Віткоффом.

За словами двох чиновників, помічники Трампа негайно приступили до планування цих зустрічей. Зазвичай планування поїздок президента і важливих зустрічей із двома світовими лідерами потребує часу. Однак, як зазначили чиновники Білого дому, Трамп закликав свою команду діяти швидко

"За даними Білого дому, місце проведення поки що не визначено, але обговорюються кілька варіантів. У заяві також ідеться, що переговори можуть відбутися вже наступного тижня або протягом наступних двох тижнів", - додало CNN.