Трамп призвал свою команду быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским, - CNN

Отметим, что вчера спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву и провел переговоры с Путиным. Ключевой темой была война в Украине.

После этого Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы, возможно, уже на следующей неделе, встретиться с Путиным, после чего состоятся трехсторонние переговоры, в которых будет Зеленский. Источник CNN в правительстве ЕС подтвердил содержание такого разговора.

Также два представителя Белого дома сообщили изданию, что Путин предложил встретиться с Трампом во время своей встречи с Уиткоффом.

По словам двух чиновников, помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч. Обычно планирование поездок президента и важных встреч с двумя мировыми лидерами требует времени. Однако, как отметили чиновники Белого дома, Трамп призвал свою команду действовать быстро

"По данным Белого дома, место проведения пока не определено, но обсуждаются несколько вариантов. В заявлении также говорится, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель", - добавило CNN.