ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп ще не ухвалив рішення про вторинні санкції проти РФ: Рубіо назвав терміни

Четвер 07 серпня 2025 00:32
UA EN RU
Трамп ще не ухвалив рішення про вторинні санкції проти РФ: Рубіо назвав терміни Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про введення вторинних санкцій впродовж найближчих 24 або 36 годин.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу Fox News.

На запитання щодо введення вторинних санкцій проти Росії, які мають бути запроваджені в п'ятницю, очільник американської дипломатії заявив, що Трамп ухвалить рішення щодо цього питання впродовж найближчих 24-36 годин.

Щодо питання завершення війни війни, він сказав, що зараз вони "краще розуміють" умови, за яких Росія може припинити конфлікт.

Дедлайн Трампа

Президент США Дональд Трамп 29 липня дав російському диктатору Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною - до 8 серпня.

У разі небажання домовлятися, США запровадять вторинні санкції проти Росії.

Одночасно Вашингтон активізував дипломатичні переговори з Кремлем. У середу, 6 серпня, Москву відвідав спецпосланник США Стів Віткофф. За підсумками зустрічі з Путіним, Трамп заявив про "значний прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні.

Джерела агентства Reuters повідомляють, що США все ж таки введуть з 8 серпня вторинні санкції проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Марко Рубіо
Новини
Трамп зробив заяву про зустріч Віткоффа з Путіним
Трамп зробив заяву про зустріч Віткоффа з Путіним
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО