Трамп ще не ухвалив рішення про вторинні санкції проти РФ: Рубіо назвав терміни

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу Fox News.

На запитання щодо введення вторинних санкцій проти Росії, які мають бути запроваджені в п'ятницю, очільник американської дипломатії заявив, що Трамп ухвалить рішення щодо цього питання впродовж найближчих 24-36 годин.

Щодо питання завершення війни війни, він сказав, що зараз вони "краще розуміють" умови, за яких Росія може припинити конфлікт.