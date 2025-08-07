Трамп про зустріч з Зеленським і Путіним: є дуже хороші шанси

Президент США Дональд Трамп вважає, що "є хороші шанси" на його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

"Є дуже великі шанси, що зустріч буде. Ми не визначили, де саме. У нас були дуже хороші розмови з Путіним сьогодні. І є дуже хороший шанс на завершення (війни Росії проти України - ред.), на те, щоб дійти кінця цієї довгої дороги", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

За словами президента США, шлях до миру в Україні все ще залишається довгим, але "є хороший шанс, що зустріч буде дуже скоро". Однак, він не вважає сьогоднішні переговори з РФ "проривом".

"Ми працювали над цим довго", - додав Трамп, вкотре заявивши про досягнення "великого прогресу" у переговорах та згадавши про тарифи щодо Індії за купівлю російської нафти.

Також він повторив свою тезу, про те, що війна в Україні – це "війна Байдена", та звинуватив у всьому, що відбувається, кількох своїх попередників на посаді президента. Крім того, Трамп зазначив, що Росія втратила 20 тисяч солдатів з початку року, а Україна, на його думку, близько 9 тисяч.