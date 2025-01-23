Трамп закликав ОПЕК знову знизити ціну на нафту, щоб зупинити війну РФ проти України

"Я хочу попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знову знизити ціну на нафту. Я здивований, чому вони цього не зробили ще до виборів. Якби ціна знизилась, то війна Росії проти України швидко б закінчилася", - сказав Трамп.

На його думку, поки ціни на нафту будуть високими, війна продовжуватиметься.

"Ви можете покласти край війні, знизивши ціну на нафту. Це треба було давно зробити, це безвідповідально з вашої сторони", - зазначив президент США.