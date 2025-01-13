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Група європейських країн закликали G7 знизити стелю цін на російську нафту

Брюссель, Понеділок 13 січня 2025 12:34
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Група європейських країн закликали G7 знизити стелю цін на російську нафту Фото: Ціни на російську нафту мають бути знижені, заявили ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Шість країн ЄС закликали Європейську комісію знизити встановлений країнами G7 граничний рівень цін на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель. Це скоротить доходи Москви для продовження війни в Україні, не викликавши при цьому шоку на ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Заходи, спрямовані на зниження доходів від експорту нафти, мають вирішальне значення, оскільки вони скорочують єдине найважливіше джерело доходів Росії", - йдеться в листі Швеції, Данії, Фінляндії, Латвії, Литви та Естонії до виконавчого органу ЄС.

У заяві йдеться, що зараз настав час ще більше посилити вплив санкцій, знизивши стелю цін на нафту в країнах G7.

Цінова межа для країн G7 була встановлена на рівні 60 доларів за барель російської сирої нафти, а для нафтопродуктів - на рівні максимум 100 доларів за барель для преміальних нафтопродуктів і 45 доларів за барель для інших нафтопродуктів.

Ці максимальні ціни не змінювалися з грудня 2022 року і лютого 2023 року, коли їх було запроваджено, тоді як ціни на російську сиру нафту на ринку в середньому були нижчими за цей рівень у 2023 і 2024 роках.

"Сьогодні міжнародний ринок нафти забезпечений краще, ніж у 2022 році, що знижує ризик того, що нижча цінова межа викличе шок пропозиції. Зважаючи на обмежені можливості зберігання і надмірну залежність доходів від експорту енергоносіїв, Росія не має альтернативи продовженню експорту нафти навіть за істотно нижчою ціною", - йдеться в листі.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" встановили цінові обмеження на російську нафту, що перевозиться морем, а також на нафтопродукти, щоб обмежити доходи Москви від торгівлі нафтою і таким чином обмежити можливості країни фінансувати вторгнення в Україну.

США 10 січня оголосили про нові масштабні санкції проти російського енергетичного сектору, включно з найбільшою нафтовою компанією "Газпром нафту" і "Сургутнефтегаз". Це зроблено з метою перешкодити Москві в її війні з Україною, позбавивши її мільярдів доларів на місяць.

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