Трамп призвал ОПЕК снова снизить цену на нефть, чтобы остановить войну РФ против Украины

"Я хочу попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снова снизить цену на нефть. Я удивлен, почему они этого не сделали еще до выборов. Если бы цена снизилась, то война России против Украины быстро бы закончилась", - сказал Трамп.

По его мнению, пока цены на нефть будут высокими, война будет продолжаться.

"Вы можете положить конец войне, снизив цену на нефть. Это надо было давно сделать, это безответственно с вашей стороны", - отметил президент США.