Трамп призвал ОПЕК снова снизить цену на нефть, чтобы остановить войну РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снова снизить цену на нефть. По его мнению, это поможет быстрее закончить войну России против Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Я хочу попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снова снизить цену на нефть. Я удивлен, почему они этого не сделали еще до выборов. Если бы цена снизилась, то война России против Украины быстро бы закончилась", - сказал Трамп.
По его мнению, пока цены на нефть будут высокими, война будет продолжаться.
"Вы можете положить конец войне, снизив цену на нефть. Это надо было давно сделать, это безответственно с вашей стороны", - отметил президент США.
Напомним, потолок цен на российскую нефть был установлен в декабре 2022 года странами ЕС и "Большой семерки" (G7).
Ценовой предел был установлен на уровне 60 долларов за баррель российской сырой нефти, а для нефтепродуктов - на уровне максимум 100 долларов за баррель для премиальных нефтепродуктов и 45 долларов за баррель для других нефтепродуктов.
Однако после этого Россия создала "теневой флот", чтобы иметь возможность обходить такие ограничения Запада и продавать свою нефть по обычной цене.
Недавно Евросоюз ввел 15-й пакет санкций против России, который был нацелен на "теневой флот" РФ. В санкционный список попали 52 судна из третьих стран.
В то же время страны "Большой семерки" изучают возможность усилить "потолок цен" на российскую нефть.
Недавно шесть стран ЕС призвали Европейскую комиссию снизить установленный странами G7 предельный уровень цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Это сократит доходы Москвы для продолжения войны в Украине, не вызвав при этом шока на рынке.
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