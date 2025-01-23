Трамп призвал ОПЕК снова снизить цену на нефть, чтобы остановить войну РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снова снизить цену на нефть. По его мнению, это поможет быстрее закончить войну России против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я хочу попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снова снизить цену на нефть. Я удивлен, почему они этого не сделали еще до выборов. Если бы цена снизилась, то война России против Украины быстро бы закончилась", - сказал Трамп. По его мнению, пока цены на нефть будут высокими, война будет продолжаться. "Вы можете положить конец войне, снизив цену на нефть. Это надо было давно сделать, это безответственно с вашей стороны", - отметил президент США.