Трамп заінтригував заявою про шлях до миру в Україні

Американський лідер нагадав, що він мав досить тривалу розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, після чого він зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

"Думаю, вони обидва хочуть домовитись. Шкода, що це зайняло стільки часу, але я думаю, що щось буде, щось вийде", - додав Трамп.

Також він зазначив, що турецький лідер допомагає у мирних зусиллях для завершення війни РФ проти України.

Окремо Трамп сказав, що він "не може дивитись" на те, що відбувається на полі бою в Україні.

"Я бачив знімки з тих полів битв - це війна дронів. Це війна з використанням дронів. Це абсолютно нова технологія... Люди навіть не повірять, наскільки жорстока ця війна. А я бачив поля битв", - додав він.

Трамп розраховує на завершення війни

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про те, що завершення війни РФ проти України наближається швидше, ніж здається.

На його думку, навіть незважаючи на вчорашній масований удар по Києву, російський диктатор Володимир Путін нібито хоче завершити війну.