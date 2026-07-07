Трамп заинтриговал заявлением о пути к миру в Украине

Американский лидер напомнил, что у него был довольно длительный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, после чего он созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Думаю, они оба хотят договориться. Жаль, что это заняло столько времени, но я думаю, что что-то будет, что-то выйдет", - добавил Трамп.

Также он отметил, что турецкий лидер помогает в мирных усилиях для завершения войны РФ против Украины.

Отдельно Трамп сказал, что он "не может смотреть" на то, что происходит на поле боя в Украине.

"Я видел снимки с тех полей сражений - это война дронов. Это война с использованием дронов. Это совершенно новая технология... Люди даже не поверят, насколько жестока эта война. А я видел поля сражений", - добавил он.

Трамп рассчитывает на завершение войны

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что завершение войны РФ против Украины приближается быстрее, чем кажется.

По его мнению, даже несмотря на вчерашний массированный удар по Киеву, российский диктатор Владимир Путин якобы хочет завершить войну.