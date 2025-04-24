Трамп зробив нову заяву про Путіна та його удари по Україні
Президент США Дональд Трамп впевнений що російський диктатор Володимир Путін послухається його і не буде бити по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Журналісти нагадали Трампу, що той сьогодні сказав Путіну припинити атаку по Україні.
"Думаєте, він почує? - запитав у Трампа журналіст.
"Думаю, Путін прислухається до мене в питанні припинення ударів в Україні", - відповів Трамп.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні Трамп зробив заяву після масованого удару по території України російською армією.
"Я незадоволений російськими ударами по Києву. У них немає необхідності, і вони дуже невчасно. Владімір, зупиніться! По 5 000 солдатів на тиждень гине. Давайте укладемо мирний договір!" - написав Трамп.
Але варто зауважити, що тоді Трамп не уточнив, до якого саме "Владіміра" він звертається - російського диктатора Володимира Путіна чи президента України Володимира Зеленського.
Перемовини про перемир'я
Раніше держсекретар США Марко Рубіо вирішив бойкотувати переговори щодо України в Лондоні. Як писало агентство Reuters, причиною такого кроку стала відмова Києва обговорювати територіальні питання до досягнення повного припинення вогню. Це спричинило занепокоєння серед американських чиновників, які прагнули домовленостей із Росією.
Президент України Володимир Зеленський чітко заявив, що першочерговою умовою для будь-яких мирних переговорів є безумовне припинення бойових дій. Визнання Криму частиною Росії, за його словами, не розглядається.
Водночас президент США Дональд Трамп, реагуючи на позицію Зеленського, висловив думку, що така заява може завадити мирному процесу. За його словами, якщо Київ не погодиться на мирну угоду зараз, війна триватиме, і "через три роки він втратить країну".
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