Трамп зробив нову заяву про Путіна та його удари по Україні

Президент США Дональд Трамп впевнений що російський диктатор Володимир Путін послухається його і не буде бити по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Журналісти нагадали Трампу, що той сьогодні сказав Путіну припинити атаку по Україні. "Думаєте, він почує? - запитав у Трампа журналіст. "Думаю, Путін прислухається до мене в питанні припинення ударів в Україні", - відповів Трамп. Що передувало Нагадаємо, сьогодні Трамп зробив заяву після масованого удару по території України російською армією. "Я незадоволений російськими ударами по Києву. У них немає необхідності, і вони дуже невчасно. Владімір, зупиніться! По 5 000 солдатів на тиждень гине. Давайте укладемо мирний договір!" - написав Трамп. Але варто зауважити, що тоді Трамп не уточнив, до якого саме "Владіміра" він звертається - російського диктатора Володимира Путіна чи президента України Володимира Зеленського.