ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп пригрозив оголосити надзвичайний стан у Вашингтоні

США, Понеділок 15 вересня 2025 11:15
UA EN RU
Трамп пригрозив оголосити надзвичайний стан у Вашингтоні Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на рішення влади Вашингтона відмовитися від співпраці з міграційною службою. Він пригрозив надзвичайним станом і федералізацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, надзвичайний стан у Вашингтоні оголосять, якщо федеральна влада дозволить відновлення злочинності після рішення міської влади припинити співпрацю з міграційною службою.

Американський лідер заявив, що саме його втручання забезпечило порядок у столиці. Він наголосив, що федеральний уряд під його керівництвом зупинив "повний кримінальний безлад", і вже за кілька тижнів місто змінилося "з одного з найнебезпечніших у США в одне з найбезпечніших".

"Це місце знову процвітає, ресторани, магазини та підприємства переповнені, і вперше за десятиліття практично немає злочинності", - написав президент.

Конфлікт із мером Вашингтона

Водночас Трамп розкритикував рішення мера Мюріель Боузер, яка зупинила співпрацю поліції міста з міграційною та митною службою ICE у питаннях депортації та переселення "небезпечних" нелегальних іммігрантів.

"Жителі й компанії Вашингтона, округ Колумбія, не турбуйтеся. Я з вами й не допущу, щоб це сталося. Я оголошу надзвичайний стан і, за необхідності, федералізую!" - заявив Трамп.

Боротьба зі злочинністю у Вашингтоні

11 серпня Трамп оголосив у Вашингтоні й окрузі Колумбія "надзвичайну ситуацію у сфері громадської безпеки". Він залучив Національну гвардію, щоб допомогти "відновити закон і порядок" і пообіцяв очистити столицю від "нетрів".

Пізніше губернатори-республіканці з шести штатів направили до Вашингтона понад 1100 військових Нацгвардії.

Останнім часом адміністрація Трампа неодноразово приписувала собі заслугу у зниженні рівня злочинності у столиці.

Після успішної кампанії зі зниження рівня злочинності у Вашингтоні, федеральний уряд США заявляв, що планує розмістити Національну гвардію в Чикаго та Нью-Йорку.

Нагадаємо, 21 серпня, Трамп заявляв про намір патрулювати вулиці Вашингтона разом із військовими та поліцейськими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вашингтон Дональд Трамп Надзвичайний стан
Новини
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"