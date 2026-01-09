Трамп про захоплений США танкер Marinera: ми взяли корабель, він уже розвантажує нафту

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вже вивантажують нафту з російського танкера, який днями захопили американці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.
Під час бесіди ведучий торкнувся теми Венесуели й останніх подій, пов'язаних із нею. Відповідаючи на одне із запитань Трамп згадав російський танкер.
"Ви знаєте, ми перехопили російський вантажний корабель, який там ішов. У нього був супровід із російських кораблів, але вони вирішили не зв'язуватися з нами. І ми взяли цей корабель. Він розвантажує нафту", - сказав американський лідер.
Також він підкреслив, що США забирають нафту "на мільярди і мільярди доларів".
"І це будуть сотні мільярдів доларів. Це будуть трильйони доларів", - додав Трамп.
Крім того, коментуючи тему Венесуели, президент США анонсував, що сьогодні в Білому домі буде зустріч із найбільшими нафтовими компаніями, які інвестують у нафтову галузь Венесуели щонайменше 100 млн доларів.
Нагадаємо, 7 січня американські військові затримали в Північній Атлантиці російське судно Bella 1 (яке зараз називається Marinera). Причиною затримання стало порушення санкцій США.
ЗМІ з'ясували, що судно належить російській компанії "Буревестмарин", директором і єдиним власником якої є підприємець з окупованого Росією Криму Ілля Бугай.
Ще через невеликий проміжок часу стало відомо, що окрім танкера Marinera, США захопили в Карибському морі ще один корабель із санкційного списку "тіньового флоту РФ" - танкер Sophia.
Відомо, що обидва судна востаннє зупинялися у Венесуелі та прямували до неї.