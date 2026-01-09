Трамп про захоплений США танкер Marinera: ми взяли корабель, він уже розвантажує нафту

Під час бесіди ведучий торкнувся теми Венесуели й останніх подій, пов'язаних із нею. Відповідаючи на одне із запитань Трамп згадав російський танкер.

"Ви знаєте, ми перехопили російський вантажний корабель, який там ішов. У нього був супровід із російських кораблів, але вони вирішили не зв'язуватися з нами. І ми взяли цей корабель. Він розвантажує нафту", - сказав американський лідер.

Також він підкреслив, що США забирають нафту "на мільярди і мільярди доларів".

"І це будуть сотні мільярдів доларів. Це будуть трильйони доларів", - додав Трамп.

Крім того, коментуючи тему Венесуели, президент США анонсував, що сьогодні в Білому домі буде зустріч із найбільшими нафтовими компаніями, які інвестують у нафтову галузь Венесуели щонайменше 100 млн доларів.