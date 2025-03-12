Трамп заговорив про "руйнівні" покарання для РФ, якщо та продовжить війну

"Є речі, які ви можете зробити, які не будуть приємними у фінансовому сенсі. Я можу робити речі у фінансовому плані. Це було б дуже погано для Росії. Я не хочу цього робити, тому що я хочу миру". Ці "фінансові речі" можуть бути "руйнівними" для Москви", - сказав Трамп журналістам.

Він зауважив, що наразі всі наближаються до того, що можливо щось зробити у відношенні війни в Україні. При цьому, на його думку, колись "складна" українська сторона змінила своє мислення.

"У мене був хтось (Зеленський - ред.), хто, здавалося, не хотів миру. Тепер він погодився на мир. Тож побачимо", - підкреслив Трамп.

Перемир'я між Україною та Росією

Нагадаємо, у вівторок, 11 березня, під час зустрічі у Саудівській Аравії американська сторона запропонувала ввести режим тиші по всій території. Україна погодилася на таку пропозицію.

Однак наразі очікується відповідь Росії стосовно припинення вогню. При цьому відомо, що США контактуватимуть з РФ стосовно режиму тиші вже сьогодні, 12 березня.

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна погодилась на ідею про 30 днів тиші.