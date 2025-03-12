Трамп заговорив про "руйнівні" покарання для РФ, якщо та продовжить війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що Російську Федерацію можуть очікувати "руйнівні" покарання, якщо вона вирішить продовжувати війну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив сам Трамп під час спілкування з журналістами, пише ВВС.
"Є речі, які ви можете зробити, які не будуть приємними у фінансовому сенсі. Я можу робити речі у фінансовому плані. Це було б дуже погано для Росії. Я не хочу цього робити, тому що я хочу миру". Ці "фінансові речі" можуть бути "руйнівними" для Москви", - сказав Трамп журналістам.
Він зауважив, що наразі всі наближаються до того, що можливо щось зробити у відношенні війни в Україні. При цьому, на його думку, колись "складна" українська сторона змінила своє мислення.
"У мене був хтось (Зеленський - ред.), хто, здавалося, не хотів миру. Тепер він погодився на мир. Тож побачимо", - підкреслив Трамп.
Нагадаємо, у вівторок, 11 березня, під час зустрічі у Саудівській Аравії американська сторона запропонувала ввести режим тиші по всій території. Україна погодилася на таку пропозицію.
Однак наразі очікується відповідь Росії стосовно припинення вогню. При цьому відомо, що США контактуватимуть з РФ стосовно режиму тиші вже сьогодні, 12 березня.
За словами президента України Володимира Зеленського, Україна погодилась на ідею про 30 днів тиші.
Сам же Трамп повідомив, що американська делегація вже перебуває на шляху до Росії.
"У нас є люди, які їдуть до Росії прямо зараз.. Сподіваюся, ми зможемо домогтися від Росії припинення вогню. Якщо ми це зробимо, я думаю, що це буде 80% шляху до того, щоб ця жахлива кривава баня закінчилася", - заявив Трамп.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.