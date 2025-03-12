Трамп заговорил о "разрушительных" наказаниях для РФ, если та продолжит войну

"Есть вещи, которые вы можете сделать, которые не будут приятными в финансовом смысле. Я могу делать вещи в финансовом плане. Это было бы очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу мира". Эти "финансовые вещи" могут быть "разрушительными" для Москвы", - сказал Трамп журналистам.

Он отметил, что сейчас все приближаются к тому, что возможно что-то сделать в отношении войны в Украине. При этом, по его мнению, некогда "сложная" украинская сторона изменила свое мышление.

"У меня был кто-то (Зеленский - ред.), кто, казалось, не хотел мира. Теперь он согласился на мир. Так что посмотрим", - подчеркнул Трамп.

Перемирие между Украиной и Россией

Напомним, во вторник, 11 марта, во время встречи в Саудовской Аравии американская сторона предложила ввести режим тишины по всей территории. Украина согласилась на такое предложение.

Однако сейчас ожидается ответ России относительно прекращения огня. При этом известно, что США будут контактировать с РФ относительно режима тишины уже сегодня, 12 марта.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина согласилась на идею о 30 днях тишины.