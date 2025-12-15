UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

"Трамп задоволений": ЗМІ дізналися деталі переговорів України та США в Берліні

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп залишився задоволений переговорами між українською та американською делегаціями в Берліні. Майже всі питання було врегульовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і The Guardian.

Неназваний американський чиновник на брифінгу розповів, що переговори були дуже позитивними. За низкою моментів було досягнуто консенсусу - врегульовано "90%" питань. Усе ще невирішеними залишаються питання територій і суверенітету.

Він уточнив, що деякі теми все ще належить обговорити, але президент США Дональд Трамп уже задоволений досягнутим прогресом. Очікується, що американський лідер підключиться телефоном до вечірньої зустрічі Зеленського з європейськими лідерами.

Чиновник додав, що європейські представники проявили себе винятково добре, і висловив сподівання, що сторони перебувають на шляху до миру.

Також він звернув увагу, що було досягнуто прогресу в питанні безпекових гарантій для України, аналогічних до статті 5 НАТО, однак попередив, що такі гарантії не залишатимуться на столі перемовин нескінченно довго.

При цьому, як додав чиновник, Росія може бути відкрита до вступу України до Європейського союзу в рамках мирної угоди про завершення війни.

Переговори України та США

Нагадаємо, українські та американські чиновники проводять переговори в Берліні. Перший раунд відбувся вчора, 14 грудня.

У переговорах з боку України, зокрема, брали участь президент Володимир Зеленський, а з боку США - спецпредставник президента Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер.

Нещодавно джерела РБК-Україна повідомили, що другий раунд переговорів все ще триває, але вже без Зеленського.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров розповів, що діалог був конструктивним і продуктивним. Він висловив сподівання на досягнення угоди, яка може наблизити мир.

Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаБерлінДональд ТрампМирні переговориВійна в Українімирний план США