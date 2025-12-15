RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Трамп доволен": СМИ узнали детали переговоров Украины и США в Берлине

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп остался доволен переговорами между украинской и американской делегациями в Берлине. Почти все вопросы были урегулированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и The Guardian.

Неназванный американский чиновник на брифинге рассказал, что переговоры были очень позитивными. По ряду моментов был достигнут консенсус - урегулировано "90%" вопросов. Все еще нерешенными остаются вопросы территорий и суверенитета. 

Он уточнил, что некоторые темы все еще предстоит обсудить, но президент США Дональд Трамп уже доволен достигнутым прогрессом. Ожидается, что американский лидер подключится по телефону к вечерней встрече Зеленского с европейскими лидерами.

Чиновник добавил, что европейские представители проявили себя исключительно хорошо, и выразил надежду, что стороны находятся на пути к миру.

Также он обратил внимание, что был достигнут прогресс в вопросе гарантий безопасности для Украины, аналогичных статье 5 НАТО, однако предупредил, что такие гарантии не будут оставаться на столе переговоров бесконечно долго.

При этом, как добавил чиновник, Россия может быть открыта к вступлению Украины в Европейский союз в рамках мирного соглашения о завершении войны. 

Переговоры Украины и США

Напомним, украинские и американские чиновники проводят переговоры в Берлине. Первый раунд состоялся вчера, 14 декабря.

В переговорах со стороны Украины, в частности, участвовали президент Владимир Зеленский, а со стороны США - спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Недавно источники РБК-Украина сообщили, что второй раунд переговоров все еще продолжается, но уже без Зеленского.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что диалог был конструктивным и продуктивным. Он выразил надежду на достижение соглашения, которое может приблизить мир.

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраинаБерлинДональд ТрампМирные переговорыВойна в Украинемирный план США