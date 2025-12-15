"Трамп доволен": СМИ узнали детали переговоров Украины и США в Берлине

Неназванный американский чиновник на брифинге рассказал, что переговоры были очень позитивными. По ряду моментов был достигнут консенсус - урегулировано "90%" вопросов. Все еще нерешенными остаются вопросы территорий и суверенитета.

Он уточнил, что некоторые темы все еще предстоит обсудить, но президент США Дональд Трамп уже доволен достигнутым прогрессом. Ожидается, что американский лидер подключится по телефону к вечерней встрече Зеленского с европейскими лидерами.

Чиновник добавил, что европейские представители проявили себя исключительно хорошо, и выразил надежду, что стороны находятся на пути к миру.

Также он обратил внимание, что был достигнут прогресс в вопросе гарантий безопасности для Украины, аналогичных статье 5 НАТО, однако предупредил, что такие гарантии не будут оставаться на столе переговоров бесконечно долго.

При этом, как добавил чиновник, Россия может быть открыта к вступлению Украины в Европейский союз в рамках мирного соглашения о завершении войны.