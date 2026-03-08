Трамп заборонив курдам брати участь у бойових діях проти Ірану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Wall Street Journal .

Пряма мова Дональда Трампа

"Вони готові увійти, але я сказав їм, що не хочу, щоб вони це робили. Війна і без того досить складна, щоб ще втягувати в неї курдів", - зазначив президент США.

Побоювання за стабільність регіону

Трамп пояснив, що участь курдів у бойових діях може спровокувати громадянську війну всередині Ірану і підштовхнути інші етнічні групи, які прагнуть автономії, до повстання.

За його словами, таке втручання несе високі ризики не тільки для самого конфлікту, а й для безпеки самих курдів.

Реакція Ірану на курдську загрозу

За даними іранських державних ЗМІ, збройні сили Ірану вже завдали ударів по курдських позиціях у регіоні Курдистан в Іраку.

Крім того, Корпус вартових Ісламської революції заявив про намір "розчавити" будь-які сепаратистські групи, які зазіхають на територіальну цілісність країни.

Таким чином, позиція США обмежує залучення сторонніх етнічних формувань до конфлікту з Іраном, одночасно наголошуючи на високій напруженості в регіоні та потенційних наслідках втручання курдських сил у бойові дії.