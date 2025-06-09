Трамп забезпечив Путіну комфорт: Японія купила нафту з підсанкційного танкера

Як зазначає агентство, це постачання - перше за два роки з Росії - свідчить про зростаючу легкість для покупців по всьому світу у відносинах з Москвою.

Базована в Токіо компанія Taiyo отримує 600 тисяч барелів сирої нафти Sakhalin Blend з танкера Voyager, показують дані відстеження суден, зібрані Bloomberg. Нафту було завантажено з терміналу Приміське на південному краю острова Сахалін, біля східного узбережжя Росії, 25 травня.



Японські винятки дозволяють імпорт сахалінської суміші з міркувань енергетичної безпеки. Виняток було продовжено до кінця червня 2026 року в 17-му пакеті санкцій ЄС проти Росії 21 травня. Також є виняток США, який закінчується 28 червня і зазвичай продовжується.

Проте той факт, що країна "Великої сімки" приймає вантаж на судні, занесеному до чорного списку, підкреслює думку про те, що адміністрація Дональда Трампа прагне забезпечити безперебійні поставки нафти для Москви.

Представник Taiyo Oil підтвердив факт поставки і повідомив, що компанія закупила сиру нафту за запитом Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії. Виробництво скрапленого природного газу, що підтримується Японією, постраждало б, якби вона не могла постачати сиру нафту, оскільки ці два вуглеводні видобуваються одночасно, сказав представник.

Судно Voyager пришвартувалося в японському порту Кікума 9 червня для розвантаження сирої нафти з російського проекту "Сахалін-2", свідчать дані відстеження суден, зібрані агентством Bloomberg.

Більш комфортно

До вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року японські нафтопереробні заводи імпортували в середньому чотири партії нафти на місяць із проєкту "Сахалін-2".

Mitsui & Co. і Mitsubishi Corporation зберегли свої частки в проєкті в розмірі 12,5% і 10%, коли Москва створила нову структуру власності пізніше того ж року. Незважаючи на це, Японія - як і інші покупці - припинили закупівлі.

Деякі імпортери російської сирої нафти неохоче приймають вантажі, що перевозяться на суднах, санкціонованих США, і багато хто з них простоює місяцями після того, як потрапили до чорного списку. Але ця нерішучість, схоже, слабшає з приходом Трампа до влади.

Наприклад, поставки в Індію практично не обмежувалися, незважаючи на попередні обіцянки цієї країни дотримуватися заходів США.

Аналогічним чином, з кінця січня щонайменше 20 партій російської сирої нафти доправили покупцям у Китаї та Сирії на суднах, що підпадають під санкції США. Багато інших завершили частину своїх рейсів на суднах, занесених до списку OFAC, перш ніж їх перевантажили на несанкціоновані судна для фінального етапу доставки.