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Оператор "тіньового флоту" Росії зазнав багатомільйонних збитків через санкції

Росія, П'ятниця 23 травня 2025 14:46
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Оператор "тіньового флоту" Росії зазнав багатомільйонних збитків через санкції Фото: "Совкомфлот" повідомив про збитки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Провідна танкерна група Росії "Совкомфлот" у першому кварталі 2025 року отримала чистий збиток у розмірі 393 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Причиною спаду стали нові західні санкції, які призвели до операційних проблем, зниження доходів і простою деяких санкціонованих суден.

У 2024 році США і Євросоюз запровадили санкції проти "Совкомфлота" і його флоту, щоб спробувати скоротити доходи Росії від продажу нафти, які вона може використовувати для фінансування війни проти України.

У січні Сполучені Штати додали нові судна "Совкомфлоту" до списку санкціонованих активів і відкликали ліцензію США, видану торік, яка дозволяла деяким суднам свого флоту працювати, незважаючи на санкції.

Компанія "Совкомфлот", яка повідомила про падіння виручки в першому кварталі на 49% у річному обчисленні до 278,5 млн доларів, заявила, що січневі санкції мали особливо сильний вплив, створивши додаткові комерційні та операційні труднощі.

Посилення західних санкцій ускладнило експлуатацію флоту і призвело до зниження доходів і простоїв деяких підсанкційних суден, йдеться в заяві "Совкомфлота".

"У звітному періоді щодо компанії та її суден було запроваджено безпрецедентні санкційні обмеження, що створило додаткові комерційні та експлуатаційні труднощі в експлуатації флоту", - повідомили в "Совкомфлоті".

За даними ГУР Міноборони України, нині російський тіньовий флот налічує до 1000 одиниць переважно застарілих суден (загальним дедвейтом понад 100 млн тонн), що здійснюють експорт нафти і нафтопродуктів.

Україна попросить ЄС розглянути нові масштабні кроки з ізоляції Москви та запровадити вторинні санкції проти покупців російської нафти.

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