Експорт нафти з РФ морем може скоротитися у найближчі тижні через санкції США, - Bloomberg
Експорт російської нафти морем може скоротитися в найближчі тижні після того, як США ввели санкції проти двох найбільших експортерів РФ та близько 160 танкерів тіньового флоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За інформацією видання, у найближчі місяці трейдери уважно стежитимуть за перевезеннями, враховуючи, що компанії "Газпром Нафта" та "Сургутнафтогаз" забезпечували майже 30% морського експорту Росії, а підсанкційні трейдери та танкери транспортували мільйони барелів нафти.
Зазначається, що заходи США підірвали очікування наявності значного глобального профіциту постачання цього року та спричинили зростання ф'ючерсів на нафту.
Наслідки цих останніх заходів будуть особливо відчутними для тих потоків нафти, які спрямовані на Тихоокеанський регіон. Приблизно три чверті вантажів марки ESPO, відправлених з початку жовтня, перевозилися суднами, які тепер опинилися під санкціями.
Крім того, весь флот спеціалізованих танкерів-шатлів, що використовуються для нафтових і газових проєктів "Сахалін-1" і "Сахалін-2", також було внесено до санкційного списку.
Санкції США проти Росії
Нагадаємо, 10 січня Міністерство фінансів США оголосило про нові масштабні санкції проти російського енергетичного сектору, включно з найбільшою нафтовою компанією "Газпром нафта" та "Сургутнафтогазом", щоб завадити Москві в її війні з Україною, позбавивши її мільярдів доларів на місяць.
Санкції також зачіпають понад 180 суден і десятки нафтотрейдерів, постачальників послуг у сфері нафтової промисловості, страхових компаній і посадовців енергетичного сектора.
За даними Kpler, останні санкції торкнулися танкерів, на частку яких припадає близько 42% морського експорту нафти з Росії, в основному в Китай.
Як повідомило Reuters, нові санкції США проти російських нафтових компаній є наймасштабнішими обмеженнями проти енергетичного сектора країни-агресора. Росія може втрачати мільярди доларів на місяць.
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