Трамп їде до Британії на зустріч з королем та прем’єром: що заплановано

У середу американський лідер та Меланія Трамп відвідають Віндзорський замок, де зустрінуться з членами королівської родини та вшанують пам’ять Королеви Єлизавети ІІ. Запланований також державний банкет на честь візиту.

У четвер відбудеться зустріч президента США з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також із ключовими британськими бізнес-лідерами. О 14:20 за місцевим часом (16:20 за Києвом) пройде спільна пресконференція Трампа й Стармера.

Після завершення офіційної програми президент та перша леді повернуться до Вашингтона.