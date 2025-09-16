RU

Трамп едет в Британию на встречу с королем и премьером: что запланировано

Фото: президент США Дональд Трамп и первая леди (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Президент США Дональд Трамп и первая леди отправятся в Лондон, чтобы встретиться с королевской семьей, премьером и бизнес-лидерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В среду американский лидер и Мелания Трамп посетят Виндзорский замок, где встретятся с членами королевской семьи и почтят память Королевы Елизаветы II. Запланирован также государственный банкет в честь визита.

В четверг состоится встреча президента США с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также с ключевыми британскими бизнес-лидерами. В 14:20 по местному времени (16:20 по Киеву) пройдет совместная пресс-конференция Трампа и Стармера.

После завершения официальной программы президент и первая леди вернутся в Вашингтон.

 

Ранее РБК-Украина сообщало, что британская королевская семья готовится принять Дональда Трампа с максимальной демонстрацией дипломатического влияния. Историки отмечают, что монархия способна наладить контакт с мировыми лидерами так, как мало кто другой.

Также анонсировалось, что Великобритания и США подпишут соглашение о сотрудничестве в области развития атомной энергетики. Это поможет странам привлечь инвестиции для финансирования новых электростанций.

Кроме того, во время трехдневного государственного визита Трампа, США и Великобритания также планируют подписать "революционное" технологическое соглашение. Им предусмотрены многомиллиардные инвестиции в британские дата-центры.

